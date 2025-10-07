Virksomhedsoversigt
LG Ads
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

  • India

LG Ads Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i India

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in India hos LG Ads udgør i alt ₹4.84M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for LG Ads's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per år
₹4.84M
Niveau
L3
Grundløn
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos LG Ads?

₹13.98M

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₹2.62M+ (nogle gange ₹26.22M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos LG Ads in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹6,536,340. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos LG Ads for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹5,180,077.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for LG Ads

Relaterede virksomheder

  • Altimetrik
  • Zoro
  • Aspire
  • Juni Learning
  • HBC Digital
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer