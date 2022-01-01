Virksomhedsoversigt
LG Ads
LG Ads Lønninger

LG Ads's løn spænder fra $29,768 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $331,500 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos LG Ads. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $65.6K

Full-Stack Softwareingeniør

Forretningsanalytiker
$29.8K
Data Scientist
$332K

Elektroteknisk Ingeniør
$87.4K
Produktleder
$217K
Salg
$191K
Salgsingeniør
$147K
Software Engineering Leder
$86.5K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos LG Ads er Data Scientist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $331,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos LG Ads er $117,348.

