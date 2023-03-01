Levio Lønninger

Levio's løn spænder fra $43,040 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $89,138 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Levio . Sidst opdateret: 11/27/2025