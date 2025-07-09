Leverage Edu Lønninger

Leverage Edu's løn spænder fra $4,546 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $9,244 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Leverage Edu . Sidst opdateret: 10/21/2025