Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in India hos Level AI udgør i alt ₹3.15M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Level AI's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025

Median Pakke
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
Total per år
₹3.15M
Niveau
Senior
Grundløn
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Level AI?

₹13.98M

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Level AI in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹3,778,225. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Level AI for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹3,151,682.

