Leroy Merlin Lønninger

Leroy Merlins løninterval spænder fra $13,127 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $114,425 for en Produktdesigner i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Leroy Merlin . Sidst opdateret: 8/13/2025