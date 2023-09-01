Lenta Lønninger

Lenta's løn spænder fra $14,349 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker in United States i den lave ende til $106,449 for en Data Science Manager in Russia i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Lenta . Sidst opdateret: 11/26/2025