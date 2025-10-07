Full-Stack Softwareingeniør kompensation in United States hos Leidos spænder fra $84.4K pr. year for T1 til $233K pr. year for T6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $98K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Leidos's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/7/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
