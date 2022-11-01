Virksomhedsoversigt
Ledcor
Ledcor Lønninger

Ledcor's løn spænder fra $35,987 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $73,563 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ledcor. Sidst opdateret: 9/14/2025

$160K

Bygningsingeniør
Median $62.3K
Projektleder
Median $46.5K
Forretningsanalytiker
$36K

Software Ingeniør
$73.6K
OSS

Den högst betalda rollen som rapporterats på Ledcor är Software Ingeniør at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $73,563.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ledcor är $54,400.

Andre ressourcer