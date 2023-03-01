Virksomhedsoversigt
LeasePlan
LeasePlan Lønninger

LeasePlan's løn spænder fra $10,235 i samlet kompensation om året for en Data Scientist in Greece i den lave ende til $159,100 for en Software Engineering Leder in Netherlands i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos LeasePlan. Sidst opdateret: 9/8/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $90.6K
Forretningsanalytiker
$68.6K
Dataanalytiker
$70.4K

Data Scientist
$10.2K
Produktdesigner
$87K
Cybersikkerhedsanalytiker
$111K
Software Engineering Leder
$159K
Løsningsarkitekt
$122K
OSS

A função com maior remuneração relatada na LeasePlan é Software Engineering Leder at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $159,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na LeasePlan é $88,797.

