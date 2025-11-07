Virksomhedsoversigt
League
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør
  • E3

Softwareingeniør Niveau

E3

Niveauer hos League

Sammenlign Niveauer
  1. E3Engineer 1
  2. E4Engineer 2
  3. E5Senior Engineer 1
    4. Vis 4 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
CA$80,781
Grundløn
CA$110,619
Aktietildeling ()
CA$1,020
Bonus
CA$1,050
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Seneste Lønoplysninger
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Har du et spørgsmål? Spørg fællesskabet.

Besøg Levels.fyi-fællesskabet for at interagere med medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder, få karrieretips og meget mere.

Besøg nu!

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for League

Relaterede virksomheder

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer