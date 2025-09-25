Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Canada hos LayerZero Labs udgør i alt CA$176K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for LayerZero Labs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Total per år
CA$176K
Niveau
180000
Grundløn
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos LayerZero Labs?

CA$226K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Andre ressourcer