Virksomhedsoversigt
Lam Research
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Teknisk Programleder

  • Alle Teknisk Programleder Lønninger

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Teknisk Programleder Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Teknisk Programleder kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Lam Research udgør i alt $209K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Lam Research's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
Total per år
$209K
Niveau
L4
Grundløn
$167K
Stock (/yr)
$22K
Bonus
$20K
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Lam Research?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Teknisk Programleder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Najveći paket kompenzacije za Teknisk Programleder poziciju u Lam Research in San Francisco Bay Area iznosi $266,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Lam Research za Teknisk Programleder poziciju in San Francisco Bay Area je $207,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Lam Research

Relaterede virksomheder

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer