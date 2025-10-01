Virksomhedsoversigt
Lam Research Produktleder Lønninger i Greater Portland Area

Den gennemsnitlige Produktleder kompensationspakke in Greater Portland Area hos Lam Research udgør i alt $180K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Lam Research's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lam Research
Product Manager
Tualatin, OR
Total per år
$180K
Niveau
hidden
Grundløn
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Lam Research?

$160K

Praktikantlønninger

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



OSS

The highest paying salary package reported for a Produktleder at Lam Research in Greater Portland Area sits at a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Produktleder role in Greater Portland Area is $180,000.

