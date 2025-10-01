Virksomhedsoversigt
Lam Research
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner Lønninger

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Produktdesigner Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Produktdesigner kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Lam Research udgør i alt $183K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Lam Research's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lam Research
Product Designer
Fremont, CA
Total per år
$183K
Niveau
3
Grundløn
$150K
Stock (/yr)
$13.3K
Bonus
$20K
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Lam Research?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktdesigner tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

The highest paying salary package reported for a Produktdesigner at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $201,583. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Produktdesigner role in San Francisco Bay Area is $164,333.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Lam Research

Relaterede virksomheder

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer