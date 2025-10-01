Virksomhedsoversigt
Lam Research
Lam Research Elektroteknisk Ingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Lam Research's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$120K - $140K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$104K$120K$140K$149K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Lam Research er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33.3% optjenes i 1st-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 2nd-ÅR (33.30% årligt)

  • 33.3% optjenes i 3rd-ÅR (33.30% årligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Elektroteknisk Ingeniør hos Lam Research in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $148,941. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Lam Research for Elektroteknisk Ingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $104,386.

Andre ressourcer