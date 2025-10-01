Virksomhedsoversigt
Labelbox
Labelbox Software Ingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Labelbox udgør i alt $225K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Labelbox's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Total per år
$225K
Niveau
L3
Grundløn
$215K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Labelbox?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Labelbox in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $281,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Labelbox for Software Ingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $202,500.

Andre ressourcer