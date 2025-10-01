Virksomhedsoversigt
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Kyte Software Ingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Kyte udgør i alt $195K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Kyte's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Kyte
Software Engineer
San Francisco, CA
Total per år
$195K
Niveau
L4
Grundløn
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Kyte?

$160K

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Software Ingeniør la Kyte in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $250,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kyte pentru rolul de Software Ingeniør in San Francisco Bay Area este $185,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Kyte

Andre ressourcer