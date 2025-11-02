Virksomhedsoversigt
Kronos Research
Kronos Research Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Taiwan hos Kronos Research udgør i alt NT$1.89M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Kronos Research's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Median Pakke
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Total per år
NT$1.89M
Niveau
-
Grundløn
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
0 År
Hvad er karriereniveauerne hos Kronos Research?
Seneste Lønindsendelser
Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Kronos Research in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$10,086,066. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Kronos Research for Softwareingeniør rollen in Taiwan er NT$1,537,900.

