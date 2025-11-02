Virksomhedsoversigt
Kroll
Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker kompensationspakke hos Kroll udgør i alt CA$138K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Kroll's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Total per år
CA$138K
Niveau
Senior Consultant
Grundløn
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
9 År
Hvad er karriereniveauerne hos Kroll?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos Kroll ligger på en årlig samlet kompensation på CA$175,216. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Kroll for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er CA$92,615.

Andre ressourcer