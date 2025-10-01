Virksomhedsoversigt
KPN
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Greater Amsterdam Area

KPN Software Ingeniør Lønninger i Greater Amsterdam Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater Amsterdam Area hos KPN udgør i alt €82.1K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for KPN's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total per år
€82.1K
Niveau
L3
Grundløn
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
År i virksomheden
6 År
Års erfaring
13 År
Hvad er karriereniveauerne hos KPN?

€142K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på €26.7K+ (nogle gange €267K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos KPN in Greater Amsterdam Area ligger på en årlig samlet kompensation på €99,286. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos KPN for Software Ingeniør rollen in Greater Amsterdam Area er €88,238.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for KPN

Relaterede virksomheder

  • Tesla
  • DoorDash
  • Lyft
  • Stripe
  • Airbnb
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer