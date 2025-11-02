Virksomhedsoversigt
KPN
KPN Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in Netherlands hos KPN udgør i alt €62.7K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for KPN's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Total per år
€62.7K
Niveau
-
Grundløn
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.8K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
3 År
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos KPN in Netherlands ligger på en årlig samlet kompensation på €115,118. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos KPN for Dataanalytiker rollen in Netherlands er €61,972.

