Kohler Lønninger

Kohler's løn spænder fra $58,800 i samlet kompensation om året for en Programmanager i den lave ende til $170,850 for en Teknisk programmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Kohler . Sidst opdateret: 11/25/2025