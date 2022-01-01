Kobalt Music Lønninger

Kobalt Music's løn spænder fra $80,523 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $181,673 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Kobalt Music . Sidst opdateret: 11/25/2025