Virksomhedsoversigt
Known
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Known Lønninger

Known's løn spænder fra $35,175 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $161,190 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Known. Sidst opdateret: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Data Science Leder
$161K
Data Scientist
$153K
Software Ingeniør
$35.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Known er Data Science Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $161,190. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Known er $153,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Known

Relaterede virksomheder

  • Dstillery
  • Perpetua
  • Intercom
  • LEK
  • Riverbed Technology
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer