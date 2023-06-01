Knoema Lønninger

Knoemas løninterval spænder fra $87,560 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $318,400 for en Salg i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Knoema . Sidst opdateret: 8/16/2025