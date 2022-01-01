Knock Lønninger

Knock's løn spænder fra $65,325 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $153,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Knock . Sidst opdateret: 10/22/2025