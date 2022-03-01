Knightscope Lønninger

Knightscope's løn spænder fra $130,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $231,835 for en Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Knightscope . Sidst opdateret: 10/22/2025