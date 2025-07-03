Kiya.ai Lønninger

Kiya.ai's løn spænder fra $5,844 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $9,888 for en Venturekapitalist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Kiya.ai . Sidst opdateret: 11/22/2025