Virksomhedsoversigt
King
King Lønninger

King's løn spænder fra $36,686 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $288,878 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos King. Sidst opdateret: 11/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softwareingeniør
Median $122K

Videospils Softwareingeniør

Marketing
Median $129K
Forretningsanalytiker
$280K

Virksomhedsudvikling
$107K
Dataanalytiker
$131K
Produktmanager
$216K
Projektmanager
$132K
Rekrutterer
$36.7K
Salg
$289K
Softwareingeniørmanager
$99.3K
Teknisk forfatter
$76.8K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos King er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $288,878. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos King er $129,249.

Andre ressourcer

