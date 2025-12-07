Virksomhedsoversigt
Keystone Peer Review Organization
Keystone Peer Review Organization Løsningsarkitekt Lønninger

Den gennemsnitlige Løsningsarkitekt samlede kompensation in United States hos Keystone Peer Review Organization spænder fra $125K til $177K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Keystone Peer Review Organization's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

$141K - $161K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$125K$141K$161K$177K
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Løsningsarkitekt hos Keystone Peer Review Organization in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $177,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Keystone Peer Review Organization for Løsningsarkitekt rollen in United States er $124,500.

