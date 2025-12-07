Virksomhedsoversigt
Kepler
Kepler Hardwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Hardwareingeniør samlede kompensation in Canada hos Kepler spænder fra CA$119K til CA$163K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Kepler's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$92.9K - $112K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$86.8K$92.9K$112K$118K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Hardwareingeniør hos Kepler in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$162,964. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Kepler for Hardwareingeniør rollen in Canada er CA$119,413.

Andre ressourcer

