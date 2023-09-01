Virksomhedskatalog
KBTG
KBTG Lønninger

KBTGs løninterval spænder fra $10,841 i total kompensation årligt for en UX-forsker i den nedre ende til $44,087 for en Marketing i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos KBTG. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $22.1K

Fuld stakk softwareingeniør

Datascientist
Median $17.4K
Forretningsanalytiker
$24.9K

Marketing
$44.1K
Produktchef
$30.1K
Cybersikkerhedsanalytiker
$32.7K
UX-forsker
$10.8K
Ofte stillede spørgsmål

