Kavak Lønninger

Kavak's løn spænder fra $26,268 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $156,780 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Kavak . Sidst opdateret: 9/15/2025