Katapult Lønninger

Katapult's løn spænder fra $44,428 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $214,200 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Katapult. Sidst opdateret: 9/15/2025

$160K

Data Science Leder
$214K
Data Scientist
$197K
Produktdesigner
$99.5K

Software Ingeniør
$44.4K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Katapult er Data Science Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $214,200. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Katapult er $148,255.

