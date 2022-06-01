Katapult Lønninger

Katapult's løn spænder fra $44,428 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $214,200 for en Data Science Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Katapult . Sidst opdateret: 9/15/2025