Kasasa
Kasasa Cybersecurity Analyst Lønninger

Den gennemsnitlige Cybersecurity Analyst kompensationspakke hos Kasasa udgør i alt $130K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Kasasa's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Kasasa
Cloud Security Engineer
Austin, TX
Total per år
$130K
Niveau
-
Grundløn
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Kasasa?

$160K

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en jobFamilies.Cybersecurity Analyst hos Kasasa ligger på en årlig samlet kompensation på $130,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Kasasa for jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen er $130,000.

