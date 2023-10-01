Kaizengaming Lønninger

Kaizengamings løninterval spænder fra $16,841 i total kompensation årligt for en Produktdesigner i den nedre ende til $66,984 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Kaizengaming . Sidst opdateret: 8/19/2025