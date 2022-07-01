JW Player Lønninger

JW Players løninterval spænder fra $78,712 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $321,600 for en Forretningsudvikling i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos JW Player . Sidst opdateret: 8/16/2025