Justworks Software Ingeniør Lønninger i New York City Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in New York City Area hos Justworks udgør i alt $193K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Justworks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Total per år
$193K
Niveau
L5
Grundløn
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
År i virksomheden
7 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Justworks?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Justworks er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 5% optjenes i 1st-ÅR (5.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (1.25% månedligt)

  • 40% optjenes i 3rd-ÅR (3.33% månedligt)

  • 40% optjenes i 4th-ÅR (3.33% månedligt)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ÅR 1

30%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Justworks er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)

  • 30% optjenes i 2nd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 30% optjenes i 4th-ÅR (2.50% månedligt)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Justworks in New York City Area ligger på en årlig samlet kompensation på $222,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Justworks for Software Ingeniør rollen in New York City Area er $185,000.

