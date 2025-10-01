Virksomhedsoversigt
Justworks
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder Lønninger

  • New York City Area

Justworks Produktleder Lønninger i New York City Area

Den gennemsnitlige Produktleder kompensationspakke in New York City Area hos Justworks udgør i alt $200K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Justworks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Total per år
$200K
Niveau
Senior Products Manager
Grundløn
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Justworks?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Justworks er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 5% optjenes i 1st-ÅR (5.00% årligt)

  • 15% optjenes i 2nd-ÅR (1.25% månedligt)

  • 40% optjenes i 3rd-ÅR (3.33% månedligt)

  • 40% optjenes i 4th-ÅR (3.33% månedligt)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ÅR 1

30%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Justworks er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)

  • 30% optjenes i 2nd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 30% optjenes i 4th-ÅR (2.50% månedligt)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktleder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktleder hos Justworks in New York City Area ligger på en årlig samlet kompensation på $250,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Justworks for Produktleder rollen in New York City Area er $160,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Justworks

Relaterede virksomheder

  • Proofpoint
  • Clearbit
  • Zenefits
  • Sendoso
  • InfluxData
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer