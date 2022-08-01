Jumbo Interactive Lønninger

Jumbo Interactive's løn spænder fra $70,794 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $96,938 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Jumbo Interactive . Sidst opdateret: 9/7/2025