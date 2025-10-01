Virksomhedsoversigt
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Software Ingeniør Lønninger i Haifa Metro

Software Ingeniør kompensation in Haifa Metro hos Johnson & Johnson udgør i alt ₪472K pr. year for 23. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Haifa Metro udgør i alt ₪472K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Johnson & Johnson's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/1/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
23
Software Engineer(Entry Level)
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
Senior Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
Lead Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
₪560K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på ₪105K+ (nogle gange ₪1.05M+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Hvad er karriereniveauerne hos Johnson & Johnson?

Inkluderede Stillinger

Full-Stack Softwareingeniør

Systemingeniør

OSS

The highest paying salary package reported for a Software Ingeniør at Johnson & Johnson in Haifa Metro sits at a yearly total compensation of ₪530,364. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Software Ingeniør role in Haifa Metro is ₪432,334.

