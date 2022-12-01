Virksomhedsoversigt
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory Lønninger

Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory's løn spænder fra $93,100 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $177,885 for en Programmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Sidst opdateret: 11/26/2025

Softwareingeniør
Median $136K

Maskinlæringsengeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Systemingeniør

Forskningsforsker

AI Forsker

Embedded Systems Softwareingeniør

Dataanalytiker
Median $148K
Rumfartsingeniør
Median $156K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Hardwareingeniør
Median $135K

Embedded Hardware Ingeniør

Maskiningeniør
Median $150K
Elektroingeniør
Median $135K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $130K
Informationsteknolog (IT)
Median $115K
Produktdesigner
Median $140K
Projektmanager
Median $173K
Biomedicinsk ingeniør
$99.7K
Forretningsdriftmanager
$164K
Bygningsingeniør
$149K
Kontrolingeniør
$129K
Dataanalytiker
$130K
Finansanalytiker
$93.1K
Human Resources
$111K
Materialeingeniør
$149K
Produktmanager
$154K
Programmanager
$178K
Rekrutterer
$109K
Softwareingeniørmanager
$159K
Løsningsarkitekt
$127K
Venturekapitalist
$101K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory er Programmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $177,885. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory er $135,500.

