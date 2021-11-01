Javis Lønninger

Javis's løn spænder fra $12,363 i samlet kompensation om året for en Software Engineering Leder i den lave ende til $223,875 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Javis . Sidst opdateret: 10/21/2025