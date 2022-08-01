January Technologies Lønninger

January Technologies's løn spænder fra $142,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $310,545 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos January Technologies . Sidst opdateret: 9/14/2025