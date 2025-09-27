Virksomhedsoversigt
jambit
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

jambit Software Ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Germany hos jambit udgør i alt €68K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for jambit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
jambit
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Total per år
€68K
Niveau
-
Grundløn
€68K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos jambit?

€142K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på €26.7K+ (nogle gange €267K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Software Ingeniør by jambit in Germany is 'n jaarlikse totale vergoeding van €77,716. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by jambit vir die Software Ingeniør rol in Germany is €67,961.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for jambit

Relaterede virksomheder

  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Facebook
  • Tesla
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer