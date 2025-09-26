Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Maskiningeniør kompensationspakke in United Kingdom hos Jaguar Land Rover udgør i alt £46.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Jaguar Land Rover's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total per år
£46.5K
Niveau
C Grade
Grundløn
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Jaguar Land Rover?

£122K

Eksporter DataSe Ledige Stillinger

OSS

