Jaguar Land Rover
Den gennemsnitlige Data Scientist kompensationspakke in United Kingdom hos Jaguar Land Rover udgør i alt £54.9K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Jaguar Land Rover's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/26/2025

Hvad er karriereniveauerne hos Jaguar Land Rover?

£122K

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Data Scientist hos Jaguar Land Rover in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £67,041. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Jaguar Land Rover for Data Scientist rollen in United Kingdom er £53,194.

