Jacobs Lønninger

Jacobss løninterval spænder fra $44,786 i total kompensation årligt for en Salg i den nedre ende til $194,000 for en Projektleder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Jacobs. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Softwareingeniør
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Fuld stakk softwareingeniør

Civilingeniør
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Transportingeniør

Konstruktionsingeniør

Maskiningeniør
L1 $69.4K
L3 $108K

Projektleder
L3 $143K
L5 $194K
Datascientist
Median $148K
Rumfartsingeniør
Median $108K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $80K
Revisor
$133K
Forretningsanalytiker
$69.7K
Forretningsudvikling
$85.2K
Kemisk ingeniør
$84.6K
Elektroteknisk ingeniør
$60.2K
Geologisk ingeniør
$70.6K
Hardwareingeniør
$137K
IT-specialist
$70.4K
Managementkonsulent
$124K
MEP-ingeniør
$129K
Produktchef
$98.5K
Programleder
$146K
Salg
$44.8K
Software Engineering Leder
$176K
Løsningsarkitekt
$184K

Dataarkitekt

Ofte stillede spørgsmål

