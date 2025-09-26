Virksomhedsoversigt
Software Ingeniør kompensation in Taiwan hos Jabil spænder fra NT$1.25M pr. year for Software Engineer II til NT$1.63M pr. year for Senior Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Taiwan udgør i alt NT$1.4M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Jabil's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/26/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Se 5 Flere Niveauer
Seneste Lønindsendelser

Hvad er karriereniveauerne hos Jabil?

OSS

The highest paying salary package reported for a Software Ingeniør at Jabil in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,833,786. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Software Ingeniør role in Taiwan is NT$1,193,556.

Andre ressourcer